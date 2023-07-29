Комиссия по «долгой» безработице открыта в Кирове

Долгое нахождение на учете в качестве безработного - не лучший вариант Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Состоялось первое заседание комиссии по работе с длительно неработающими гражданами.

Пригласили кировчан: говорили с теми, кто дольше года не трудоустроен и стоит на учете как безработный.

- Невыгодно долгое время состоять на учете в центре занятости, так как это не способствует увеличению будущей пенсии, - утверждают в правительстве Кировской области. - Еще один важный момент - легализация трудовых отношений. Хочется также обратиться ко всем, кто долгое время не может найти подходящую работу: в службе занятости готовы помочь каждому.

Комиссия будет работать ежемесячно.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как давно и почему «штормит» рынок труда в Кировской области. И почему низкий уровень безработицы - это тоже плохо.