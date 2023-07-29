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НовостиЭкономика29 июля 2023 10:23

На 8,5% выросли собственные доходы местных бюджетов в Кировской области

Это почти 595 миллионов рублей
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
.Сборы НДФЛ растут практически во всех районах и округах

.Сборы НДФЛ растут практически во всех районах и округах

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За первое полугодие 2023-го в местные бюджеты поступило 7,6 миллиарда рублей собственных доходов - 47,5% от годового прогноза.

Рост к прошлогодним показателям - 8,5%, - рассказали в министерстве финансов Кировской области. Это почти 595 миллионов рублей. Рост поступлений обеспечен 30 районами и округами Кировской области.

Основной источник - НДФЛ (3,2 миллиарда, рост на 13,5%). Только в 6 муниципалитетах по сборам НДФЛ отмечается небольшое снижение.

Ранее «Комсомолка» писала о поступлениях из федерального бюджета в казну региона.