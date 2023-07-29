На 8,5% выросли собственные доходы местных бюджетов в Кировской области

.Сборы НДФЛ растут практически во всех районах и округах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За первое полугодие 2023-го в местные бюджеты поступило 7,6 миллиарда рублей собственных доходов - 47,5% от годового прогноза.

Рост к прошлогодним показателям - 8,5%, - рассказали в министерстве финансов Кировской области. Это почти 595 миллионов рублей. Рост поступлений обеспечен 30 районами и округами Кировской области.

Основной источник - НДФЛ (3,2 миллиарда, рост на 13,5%). Только в 6 муниципалитетах по сборам НДФЛ отмечается небольшое снижение.

Ранее «Комсомолка» писала о поступлениях из федерального бюджета в казну региона.