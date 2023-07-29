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НовостиОбщество29 июля 2023 9:35

Обновлен список мест в Кировской области, где опасно купаться из-за качества воды

В списке зон отдыха с небезопасной водой оказались Филейский пляж, карьеры в Стрижах и пруд в Заборье
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Не все пляжи одинаково безопасны. Фото: киров.рф

Не все пляжи одинаково безопасны. Фото: киров.рф

За прошедшую неделю региональное управление Роспотребнадзора взяло 38 проб из разных водоемов.

Неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям дали пробы воды из реки Плоской (пруд в Заборье), реки Вятки (Филейский пляж, лыжный комбинат, ниже стока от городских очистных сооружений), реки Быстрицы (Стрижи), реки Ивкины (Колос, Оричевский район), из карьеров в Стрижах.

Купаться в указанных местах эксперты не рекомендуют.

Роспотребнадзор регулярно проверяет водоемы на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям безопасности.