На юго-западе Кирова и в новых микрорайонах искали загрязнение воздуха

Мобильная лаборатория отдельно остановилась на улице Капитана Дорофеева. Фото: vk.com/priroda_43

В ночь на четверг, 27 июля, мобильная экологическая лаборатория выехала на очередное дежурство.

Проехали ЖК «Знак», Европейские улочки, слободу Курочкины, улицы Потребкооперации, Ивана Попова, Чистопрудненскую, Капитана Дорофеева, Энтузиастов, Щорса. Отдельно сделали замеры у дома на улице Капитана Дорофеева, 26: жилец жаловался на неприятные запахи в воздухе.

- По результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ не зафиксировано, - отчитались в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

Пожаловаться на запахи кировчане могут в дежурно-диспетчерскую службу (76-00-00) и теруправление Роспотребнадзора (40-67-10).