659 гектаров земли в Кировской области обработали от борщевика

Опасное растение убирают вручную и спецмашинами. Фото: минтранспорта КО

В Кировской области борются с борщевиком Сосновского - опасным ядовитым растением, способным вызвать аллергическую реакцию, похожую на солнечные ожоги.

С начала года в регионе обработали от борщевика уже 659 гектаров земли. Больше всего - в Нововятском районе Кирова, а также Советском, Унинском и Слободском районах Кировской области, - сообщают в министерстве транспорта региона.

Сейчас бригады ликвидируют борщевик вдоль дорог вручную и при помощи спецмашин.

Борьба с борщевиком - тема, которую губернатор Соколов поднимал еще в первые месяцы работы в должности (2022). В июне 2023-го он был неприятно удивлен тем, что 7 районов еще даже не начинали сезонные работы по ликвидации борщевика.