Ланцов привезет «Фауста» к 650-летию Кирова

Экс-худрук драмтеатра встретился с зампредом правительства. Фото: kirovreg.ru

В 2022 году запустили проект «Механика памяти», в 2023 году он выиграл областной («Город добрых соседей») и президентский гранты.

Полученные деньги авторы потратят на показ спектаклей «Вятка - малая родина русских ученых» и другие просветительские мероприятия к 650-летию Кирова. Обещают драматургический конкурс и театральный марафон с молодыми кировскими исполнителями и гостями из других регионов.

Руководит проектом экс-худрук драмтеатра Ланцов. Евгений Юрьевич просит власти помочь в поиске малой сцены для моноспектакля «Фауст» (показы бесплатные). Зампред правительства Светлана Шумайлова говорит, что чиновники готовы оказать содействие.

К слову, 1-5 сентября 2023 года «Механика памяти» даст лекции, спектакли и показы эскизов трех молодых режиссеров из Петербурга и Москвы.