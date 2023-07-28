Предприятию в Кировской области обрубили газ

Если пломбы сорвут, руководителя предприятия ждет уголовное дело. Фото: ГУФССП России по Кировской области

В Кирово-Чепецком районе Кировской области предприятию ограничили доступ к коммунальным ресурсам.

Как выяснилось, у предприятия не было лицензии на эксплуатацию опасного объекта, а в штате не нашлось специалистов по газовому оборудованию. Директор еще и подавал недостоверные сведения в контролирующие органы.

- Придя к выводу, что предприятие не может предупреждать аварии и обеспечивать безопасную эксплуатацию газового оборудования, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток, - рассказали в ГУФССП России по Кировской области.

Приставы выехали на место и поставили пломбы: деятельность газовой сети приостановлена. Руководителя предупредили об уголовное ответственности за неисполнение решения суда.