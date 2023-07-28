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НовостиОбщество28 июля 2023 13:23

Куда ж ты пьяный? У кировчанина отобрали Range Rover за 8 миллионов

Кировчанин лишился авто за 8 миллионов из-за пьяной езды
Петр МАКСИМОВ
Иномарку обратили в собственность государства. Фото: прокуратура Кировской области

Иномарку обратили в собственность государства. Фото: прокуратура Кировской области

47-летнего жителя Кирова признали виновным в пьяной езде. Причем нарушение правил было повторным для водителя (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено, что утром 10 мая 2023 года мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль своего авто Range Rover и поехал по городу. Инспекторы остановили его на улице Пермской и вытащили из-за руля. От медицинского освидетельствования он отказался.

При проверке документов выяснилось, что ранее он уже садился за руль, будучи подшофе. Ему назначали 30 тысяч рублей штрафа.

На этот раз мужчину оштрафовали уже на 300 тысяч, а заодно лишили водительских прав на два года. Иномарку также конфисковали и обратили в собственность государства, - сообщают в прокуратуре Кировской области.