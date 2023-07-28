348 кировчан сменили имена

Многим пришлось менять паспорта
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В министерстве юстиции Кировской области рассказали о почти 20 тысячах актов гражданского состояния, зарегистрированных за первое полугодие 2023-го.
Так, 348 жителей региона за эти полгода решили поменять свои имена. Для сравнения, в первой половине прошлого года желающих сделать это было ровно на 50 меньше.
Прочие пункты статистики в сравнении с 2022-м:
- актов о рождении чуть меньше (более 4 тысяч);
- актов о смерти значительно меньше (8,5 тысячи, падение почти на 2 тысячи);
- актов и о заключении, и о расторжении брака тоже стало больше.