Впервые с 2000-х в Верхнекамском округе сделали 11 километров дорог

На 2023-й в округе выпал наибольший объем работ. Фото: kirovreg.ru

В Верхнекамском округе Кировской области отремонтировали 11 километров дорог. Эти участки не приводили в порядок предыдущие 20 лет - ограничивались лишь ямочным ремонтом.

Дороги в районе начали приводить в нормативное состояние в 2019 году, и наибольший объем работ как раз пришелся на текущий сезон. На это дали 137 миллионов рублей. Внимание отдельно уделили дороге Кирс - Лесной, связывающей 9 поселений с райцентром.

Сроком окончания всех работ значилась дата 31 августа, однако подрядчик ускорился.

Напомним, многие ремонты дорог сейчас проводят по нацпроекту БКД.