В Кирове двухлетняя девочка выпала из окна

Ребенку вызвали «скорую», которая увезла его в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает областное УМВД, инцидент случился 27 июля в одном из домов на улице Сурикова. Двухлетняя девочка выпала из окна с высоты третьего этажа. Мать выбежала на улицу и вызвала «скорую». Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Уже позднее выяснилось, что мама девочки находилась дома. Занимаясь уборкой, она открыла окно для проветривания и упустила момент, когда малышка забралась на подоконник по приставленному к нему дивану. Ребенок навалился на москитную сетку и та не выдержала.

Кировчанам снова и снова повторяют: не оставляйте детей в комнате с открытыми окнами и не показывайте, как их открыть, уберите от подоконников всю мебель, установите ограничители на окна. Каждый год из-за халатности родителей страдают маленькие дети. Не обходится и без летальных случаев.