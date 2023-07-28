В Нововятске 28 июля ограничат движение через железнодорожный переезд

Ограничения будут действовать в течение дня. Фото: пресс-служба ГЖД

В Нововятске временно ограничили движение через железнодорожный переезд. Подробности сообщили в пресс-службе ГЖД.

Речь идет о «горбатом» переезде на Советской. 28 июля на проезжей части будут проводиться инженерно-геологические изыскания. В связи с этим движение ограничили с 10.00 до 17.00. Автотранспорт обоих направлений будут пропускать по одной полосе.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы также сообщали об ограничении движения на ряде кировских улиц. Так, из-за раскопок временно недоступны улицы Казанская и Свободы, а также парковка у ЗАГСа.