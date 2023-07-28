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НовостиОбщество28 июля 2023 7:55

В Кировской области в течение трех дней пройдут «сплошные проверки»

Пьяных водителей будут ловить по всему региону
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан предупреждают о недопустимости вождения в нетрезвом виде. Фото: ГИБДД Кировской области

Кировчан предупреждают о недопустимости вождения в нетрезвом виде. Фото: ГИБДД Кировской области

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, традиционные мероприятия состоятся 28, 29 и 30 июля на территории Кирова и районов области. В помощь автоинспекторам на дороги выйдут гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и организации «Ночной Патруль».

Кировчанам напоминают: вождение в пьяном виде недопустимо и наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей, а также лишением прав на полтора-два года. В случае повторного нарушения грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.