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НовостиЗвезды28 июля 2023 6:09

Старинные булыжные мостовые на Спасской и Московской предлагают «раскрыть» к юбилею Кирова

Вопрос вновь подняли после обнаружения булыжников на улице Преображенской
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Булыжники хорошо сохранились под многолетними слоями асфальта

Булыжники хорошо сохранились под многолетними слоями асфальта

На днях в Кирове «раскрыли» («оголили») фрагмент еще одной старинной мостовой.

На улице Преображенской, у перекрестка с Карла Маркса, идут коммунальные раскопки. На их «срезе» кировчане и заметили булыжники. Слой ровный, он прекрасно сохранился под многолетним асфальтом. Как выяснилось, это фрагменты мостовой XIX века.

- Мостовая сохранилась на достаточно большом протяжении, - рассказал в эфире «Девятки ТВ» замдиректора научно-производственного центра (НПЦ) по охране ОКН Кировской области Андрей Кряжевских. - Булыжники могли бы быть расчищены и представлены как своеобразный объект для туристов. Показать, как раньше могла выглядеть такая мостовая.

Параллельно вновь поднимается вопрос ранее обнаруженных мостовых на улицах Спасской и Московской.

- Предложение о «раскрытии» сохранившейся мостовой на улицах считаем целесообразным в преддверии празднования юбилея нашего города, - заключили в НПЦ.