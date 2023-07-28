Старинные булыжные мостовые на Спасской и Московской предлагают «раскрыть» к юбилею Кирова

Булыжники хорошо сохранились под многолетними слоями асфальта

На днях в Кирове «раскрыли» («оголили») фрагмент еще одной старинной мостовой.

На улице Преображенской, у перекрестка с Карла Маркса, идут коммунальные раскопки. На их «срезе» кировчане и заметили булыжники. Слой ровный, он прекрасно сохранился под многолетним асфальтом. Как выяснилось, это фрагменты мостовой XIX века.

- Мостовая сохранилась на достаточно большом протяжении, - рассказал в эфире «Девятки ТВ» замдиректора научно-производственного центра (НПЦ) по охране ОКН Кировской области Андрей Кряжевских. - Булыжники могли бы быть расчищены и представлены как своеобразный объект для туристов. Показать, как раньше могла выглядеть такая мостовая.

Параллельно вновь поднимается вопрос ранее обнаруженных мостовых на улицах Спасской и Московской.

- Предложение о «раскрытии» сохранившейся мостовой на улицах считаем целесообразным в преддверии празднования юбилея нашего города, - заключили в НПЦ.