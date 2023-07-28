Экомобиль в Кирове проедет по Коминтерну и улице Заводской

Вторсырье должно быть чистым и заранее рассортированным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 29 июля, по Кирову вновь проедет экомобиль. За рейс машина сделает две остановки, - сообщает «Куприт».

В 10.00 экомобиль окажется у магазина на площади в Коминтерне. В 12.00 машина будет у детской площадки во дворе дома на улице Заводской, 6. Обе стоянки будут длиться по часу.

Сдать можно алюминий, жесть, макулатуру, пластик с маркировкой от 1 до 6. Вторсырье принимают чистым и уже рассортированным, бумагу и картон - без скотча и наклеек. Сейчас особенно нужны жестяные крышки из-под стеклянных бутылок.

Можно также отдельно сдать пробки от шампанского, зубные щетки, трубочки от напитков и распылителей.