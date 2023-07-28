Кировчане жалуются на машины на берегах рек и прудов

За нарушение водоохранного режима грозят штрафы Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Министерство охраны окружающей среды Кировской области получает все больше сообщений о проезде и стоянке машин на берегах рек и прудов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал и.о. министра Тимур Абашев.

- Люди жалуются на шум и выбросы газов, - сообщил Тимур Энвильевич. - Много обращений по Вятке, Пижме и Моломе. Движение и стоянка машин, как и мойка автомобилей на берегах водоемов - безусловное нарушение законодательства.

В августе министерство, Росприроднадзор и ГИМС МЧС проведут серию рейдов по берегам прудов и рек.

- Обращаюсь с просьбой не ездить по пляжам, по местам отдыха у воды и вдоль берегов на автомобилях, - заключил Абашев.

За нарушение водоохранного режима граждан могут штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностных лиц - на 8-12 тысяч, юрлиц - на 200-400 тысяч рублей.