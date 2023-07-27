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НовостиЗвезды27 июля 2023 15:46

Раскопки на месте сгоревшей Феодоровской церкви: что нашли археологи

На участке сгоревшей церкви в Кирове археологи провели раскопки
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Специалисты выкопали 2-метровые шурфы. Фото: НПЦ по ОКН КО

Специалисты выкопали 2-метровые шурфы. Фото: НПЦ по ОКН КО

В Кирове провели археологические работы на участке сгоревшей Феодоровской церкви (Набережная Грина, 7а). Об этом рассказали в научно-производственном центре по охране объектов культурного наследия Кировской области.

- Глубина шурфов составила более 2 метров, - сообщили в НПЦ. - В шурфах обнаружены прослойки, отражающие проведение строительных работ на участке в XX - начале XXI вв. Культурного слоя и археологических находок не обнаружено.

Отчет о раскопках направлен на государственную историко-культурную экспертизу.

Ранее кировские палеонтологи восстановили облик еще одного древнего хищника.