Раскопки на месте сгоревшей Феодоровской церкви: что нашли археологи

Специалисты выкопали 2-метровые шурфы. Фото: НПЦ по ОКН КО

В Кирове провели археологические работы на участке сгоревшей Феодоровской церкви (Набережная Грина, 7а). Об этом рассказали в научно-производственном центре по охране объектов культурного наследия Кировской области.

- Глубина шурфов составила более 2 метров, - сообщили в НПЦ. - В шурфах обнаружены прослойки, отражающие проведение строительных работ на участке в XX - начале XXI вв. Культурного слоя и археологических находок не обнаружено.

Отчет о раскопках направлен на государственную историко-культурную экспертизу.

Ранее кировские палеонтологи восстановили облик еще одного древнего хищника.