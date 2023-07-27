Основатель кооператива обманул 161 старика: завершено расследование дела на 61 миллион рублей

Большая часть потерпевших - пенсионеры-вкладчики
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
СУ УМВД России по Кировской области завершило расследование дела председателя совета потребительского кооператива. В деятельности организации ранее усмотрели признаки финансовой пирамиды.
Почти два года кооператив в Кирове и Великом Новгороде принимал деньги от населения, обещая солидные годовые проценты. Ориентировался на пожилых граждан и рекламировался через ролики об открытии разных предприятий, к которым в реальности не имел отношения.
Потерпевших - вкладчиков - более 160 человек. В основном это пожилые люди, включая граждан 1929 года рождения. Суммарный ущерб, нанесенный вкладчикам, превысил 61 миллион рублей.
Фигурант под стражей. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.