Основатель кооператива обманул 161 старика: завершено расследование дела на 61 миллион рублей

Большая часть потерпевших - пенсионеры-вкладчики Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

СУ УМВД России по Кировской области завершило расследование дела председателя совета потребительского кооператива. В деятельности организации ранее усмотрели признаки финансовой пирамиды.

Почти два года кооператив в Кирове и Великом Новгороде принимал деньги от населения, обещая солидные годовые проценты. Ориентировался на пожилых граждан и рекламировался через ролики об открытии разных предприятий, к которым в реальности не имел отношения.

Потерпевших - вкладчиков - более 160 человек. В основном это пожилые люди, включая граждан 1929 года рождения. Суммарный ущерб, нанесенный вкладчикам, превысил 61 миллион рублей.

Фигурант под стражей. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.