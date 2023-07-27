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НовостиЗвезды27 июля 2023 14:08

На «Истобенском огурце» споют «Все бабы как бабы, а моя - богиня»

Кировчан ждут на празднике огурца в Истобенске 29 июля
Петр МАКСИМОВ
В программе также выступление кавер-группы и чемпионат по огуречному хрусту. Фото: vk.com/istobenskiy_ogurec

В программе также выступление кавер-группы и чемпионат по огуречному хрусту. Фото: vk.com/istobenskiy_ogurec

Кировчан приглашают на «Истобенский огурец» (6+).

В 2023 году фестиваль пройдет в субботу, 29 июля.

Начало в 11.00. В программе ярмарка, большая прогулка с трансляцией в интернете, огуречное шествие, чемпионат по огуречному хрусту. Под вечер выступит автор хита «Все бабы как бабы, а моя - богиня» Семен Фролов и кавер-группа «ЖARA.FM».

«Комсомолка» ранее делилась подробной афишей мероприятия и рассказывала, как добраться до места проведения «Истобенского огурца».