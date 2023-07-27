170 000 штук молоди стерляди выпустили в реку Вятку

Вес каждой особи - примерно 3 грамма. Фото: kirovreg.ru

В Котельниче в реку Вятку выпустили молодь стерляди. По данным минохраны окружающей среды Кировской области, вес каждой особи - примерно 3 грамма, а всего выпустили 170 000 штук.

Это очередной компенсационный выпуск рыбы в реку. И самый крупный за последние 10 лет. В среднем за год в кировские реки выпускают до 150 тысяч мальков - не только стерлядь, но и, к примеру, щуку. Рыбу привозят в специально оборудованных автомобилях, где вода насыщается кислородом и очищается.

По договоренности с Росрыболовством мальков и молодь будут выпускать в среднем и верхнем течении Вятки - от Чепецка до Уржума.