В Кирове задержали мужчину, «уценившего» битой машины у автосалона

Мужчину передали полицейским, биту изъяли
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
На днях в Кирове задержали подозреваемого в хулиганстве.
Дело было около 13.00: очевидцы сообщили, что на территории автосалона неизвестный битой ломает машины. На место отправили экипаж Росгвардии.
У автосалона их встретили владельцы припаркованных авто: их «уценил» мужчина с битой. Неизвестный разбил боковые зеркала заднего вида у двух машин. Его задержали и увезли в отдел полиции. Биту изъяли. Сумма ущерба устанавливается.
О причинах ЧП пока не сообщается.
Ранее в Кирове задержали мужчину, который в ходе драки в кафе распылил перцовый баллончик.