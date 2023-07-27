В Кирове задержали мужчину, «уценившего» битой машины у автосалона

Мужчину передали полицейским, биту изъяли Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На днях в Кирове задержали подозреваемого в хулиганстве.

Дело было около 13.00: очевидцы сообщили, что на территории автосалона неизвестный битой ломает машины. На место отправили экипаж Росгвардии.

У автосалона их встретили владельцы припаркованных авто: их «уценил» мужчина с битой. Неизвестный разбил боковые зеркала заднего вида у двух машин. Его задержали и увезли в отдел полиции. Биту изъяли. Сумма ущерба устанавливается.

О причинах ЧП пока не сообщается.

Ранее в Кирове задержали мужчину, который в ходе драки в кафе распылил перцовый баллончик.