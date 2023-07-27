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НовостиОбщество27 июля 2023 12:50

Симаков накажет руководство «Кировсвета» за развороченную рябиновую аллею

Сохранить деревья попробуют специалисты отдела зеленого строительства УДПИ
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Корни повредили при прокладке кабеля. Фото: t.me/simakov_kirov

Корни повредили при прокладке кабеля. Фото: t.me/simakov_kirov

Руководству МУП «Кировсвет» объявили выговор и лишили денежной премии. Причина - развороченная аллея на улице Мира.

Улицу сейчас ремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». При прокладке кабеля освещения бригада «Кировсвета» повредила корни рябин.

- Я вызвал руководителя предприятия, он подтвердил информацию, - пишет в своем телеграм-канале глава администрации Симаков. - Сейчас отделу зеленого строительства УДПИ поручено проверить состояние деревьев и принять меры к их сохранению.

Вячеслав Николаевич также отметил, что нужно контролировать качество работ, чтобы не допускать такого «вандального подхода».

В мэрии параллельно сообщают, что УДПИ разработает рекомендации по проведению земляных работ вблизи зеленых насаждений.