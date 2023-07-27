В Кирове выравнивают дорогу Порошино-Сидоровка

Общая протяженность участков, где пройдут работы - более пяти километров. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается восстановление дороги Порошино-Сидоровка. Подробности сообщили в горадминистрации.

Сейчас подрядчик выравнивает проезжую часть, устраняя ямы и колеи. Специалисты, в соответствии с техзаданием, грейдируют дорогу, засыпают щебнем, а после утрамбовывают его катком. Работы начались еще в мае и идут на участках, которые находились в неудовлетворительном состоянии. Общая их протяженность - более пяти километров.

Отметим, что контракт на содержание дороги заключили в минувшем году. Помимо ремонта, подрядчик обязан часто грейдировать трассу и создавать канавки для отвода воды. Последний вид работ выполнили вдоль всей проезжей части.