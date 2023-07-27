Кировские врачи обнаружили у 12-летнего мальчика крайне редкое заболевание

Диагноз поставили после полного обследования. Фото: Минздрав Кировской области

Кировские врачи спасли ребенка с редким заболеванием. Подробности сообщили в региональном Минздраве.

В мае 12-летнего мальчика экстренно доставили в Детскую областную больницу. Симптомы болезни у ребенка были еще в раннем возрасте, но быстро проходили. Они стали появляться чаще в 2019 году, школьник много болел ОРВИ и страдал приступами рвоты, требующими госпитализации.

Полное обследование выявило х-сцепленную адренолейкодистрофию - крайне редкое заболевание, встречающееся у одного из 20 тысяч новорожденных мальчиков. Из-за него возникают надпочечниковая недостаточность, шаткая походка, кожная пигментация, мышечная слабость, периодические тошнота и рвота. Без терапии ребенок с такой болезнью может умереть.

Кировские врачи впервые столкнулись с таким случаем, а потому приняли решение направить школьника в федеральный центр, где диагноз подтвердился. Сейчас мальчик находится дома, ему назначили гормональную терапию, которой он будет придерживаться всю жизнь. Медики контролируют его состояние и находятся на связи с родителями.