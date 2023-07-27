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НовостиОбщество27 июля 2023 11:07

В Кировской области право на льготный проезд будет продлеваться автоматически

Нововведение вступает в силу в текущем году
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Льготники могут расплачиваться с помощью банковской карты.

Льготники могут расплачиваться с помощью банковской карты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области право на льготный проезд будет продлеваться автоматически, начиная с 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее для продления права на льготный проезд в общественном транспорте кировчане обращались в МФЦ. Теперь необходимость в этом отпала. Жители области, пользующиеся этой услугой, будут получать уведомления о продленном либо не продленном праве на услугу на основании данных о доходах и льготной категории.

В районах области, где нет автоматизированной системы учета и оплаты проезда, а также нет оплаты банковской картой, придется предъявить справку, подтверждающий документ и талон на право льготного проезда.

Кировчанам напоминают: жители могут подключиться к сервису «Умный проезд» и оплачивать льготный проезд картой «МИР». Для этого нужно обратиться в МФЦ с паспортом, СНИЛС и банковской картой. Подробности можно уточнить по телефону 8 (800) 707-43-43.