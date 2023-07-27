В Кирове закончили ремонт еще пяти улиц

Работы ведутся в том числе на магистральных улицах. Фото: киров.рф

В Кирове завершился ремонт еще пяти улиц. Подробности сообщили в горадминистрации.

На данный момент подрядчики готовят к приемке пять объектов. В Нововятске благоустроили улицы Жигаловскую, Розы Люксембург, Восточную. Рабочие также обновили участки улиц Баумана в Коминтерне и дороги от проезда Колесникова до деревни Ломовской.

На данный момент ремонт продолжается. Сегодня дорожники продолжают трудиться на 13 объектах, в том числе на магистральных улицах - Воровского и Свободы. В ближайшие дни специалисты также начнут приводить в порядок тротуары на участке от Дерендяева до Ленина.

Как уточнили в мэрии, всего на данный момент сдана 21 улица из 45.