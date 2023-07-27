В Кировской области стали чаще жениться и реже умирать

За полгода в брак вступили 2738 пары - на 180 больше, чем в минувшем году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство юстиции Кировской области подвело итоги первого полугодия 2023 года. В пресс-службе ведомства рассказали подробности.

За минувшие шесть месяцев в регионе поженились 2738 пар - больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда в брак вступили 2558 молодоженов. Развелись за это время 2635 пар (2475 - в 2022 году), причем 2072 из них - по решению суда. За полгода также появились на свет 4263 младенца - на 157 меньше, чем в минувшем году.

Кроме того, за прошедшую половину года зарегистрировано 8523 актов гражданского состояния о смерти (в 2022 году - 10404), 912 - об установлении отцовства, 22 - об удочерении. 348 кировчан сменили имя, фамилию или отчество - на 50 больше, чем в минувшем году.

Ранее мы также рассказывали о самых редких именах, которые кировчане дали своим детям за первые шесть месяцев текущего года.