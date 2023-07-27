В Кирове иномарка сбила 13-летнюю велосипедистку

Девочку сбил водитель автомобиля «Джили». Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили девочку на велосипеде. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 26 июля в 18.35. У дома №36 по улице Боровицкой автомобиль «Джили» сбил 13-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. Известно, что за рулем машины находился 33-летний мужчина. В результате подросток получил травмы, насколько серьезные - не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло семь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Погибших нет.