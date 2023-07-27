В Кирове парня и девушку посадили за похищение знакомой

Девушку удерживали в квартире на Курской против воли. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове молодую пару осудили за похищение человека. Подробности сообщили в областном Следкоме.

В феврале 20-летняя девушка и 23-летний молодой человек обманом заманили свою 19-летнюю знакомую в квартиру на улице Курской. Они удерживали ее там против воли некоторое время, угрожая ножом, а после повезли в сторону леса. К счастью, происходящее заметили сотрудники «скорой помощи», которые и пресекли действия парочки.

На днях состоялся суд, на котором молодых людей признали виновными. Оба получили по три года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колониях: парень - строгого режима, девушка - общего.