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НовостиОбщество27 июля 2023 8:18

В Санчурском районе ввели карантин по африканской чуме свиней

Ограничения установлены в нескольких населенных пунктах
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Из личных хозяйств, расположенных в угрожаемой зоне, изымут свиней.

Из личных хозяйств, расположенных в угрожаемой зоне, изымут свиней.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В нескольких населенных пунктах Санчурского района установили карантин по африканской чуме свиней. Он будет действовать на протяжении 30 дней. Об этом сообщили в областном правительстве.

Напомним, 25 июля у деревни Аннинский починок охотники обнаружили три трупа диких кабанов. Экспертиза показала, что животные болели африканской чумой свиней. Специалисты уничтожили туши и провели дезинсекцию местности.

Сейчас в радиусе 20 км от очага установлена угрожаемая зона. Из личных подсобных хозяйств, располагающихся на этой территории, изымут поголовье свиней. Кроме того, в зоне отрегулируют численность дикого кабана. Как уточнили в правительстве, владельцам изъятых животных компенсируют их стоимость за счет резервного фонда региона.