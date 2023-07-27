В Санчурском районе ввели карантин по африканской чуме свиней

Из личных хозяйств, расположенных в угрожаемой зоне, изымут свиней. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В нескольких населенных пунктах Санчурского района установили карантин по африканской чуме свиней. Он будет действовать на протяжении 30 дней. Об этом сообщили в областном правительстве.

Напомним, 25 июля у деревни Аннинский починок охотники обнаружили три трупа диких кабанов. Экспертиза показала, что животные болели африканской чумой свиней. Специалисты уничтожили туши и провели дезинсекцию местности.

Сейчас в радиусе 20 км от очага установлена угрожаемая зона. Из личных подсобных хозяйств, располагающихся на этой территории, изымут поголовье свиней. Кроме того, в зоне отрегулируют численность дикого кабана. Как уточнили в правительстве, владельцам изъятых животных компенсируют их стоимость за счет резервного фонда региона.