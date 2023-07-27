В Кирове на Павла Корчагина появится многофункциональный спорткомплекс

Контракт с подрядчиком уже заключен. Фото: kirovreg.ru

В Озерках планируется построить многофункциональный спорткомплекс. Подробности сообщили в областном правительстве.

Объект возведут в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Он появится на Павла Корчагина, 240. Уже известно, что в комплексе расположатся залы для игровых видов спорта, индивидуальных занятий (спортивной борьбы, самбо, дзюдо, бокса) и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит две тысячи квадратных метров, что позволит также проводить соревнования.

На данный момент уже заключен контракт с подрядчиком. Объект планируют сдать до 10 июля 2024 года.