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НовостиОбщество27 июля 2023 7:51

В Кирове на Павла Корчагина появится многофункциональный спорткомплекс

Его планируют построить и сдать в июле 2024 года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Контракт с подрядчиком уже заключен. Фото: kirovreg.ru

Контракт с подрядчиком уже заключен. Фото: kirovreg.ru

В Озерках планируется построить многофункциональный спорткомплекс. Подробности сообщили в областном правительстве.

Объект возведут в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Он появится на Павла Корчагина, 240. Уже известно, что в комплексе расположатся залы для игровых видов спорта, индивидуальных занятий (спортивной борьбы, самбо, дзюдо, бокса) и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит две тысячи квадратных метров, что позволит также проводить соревнования.

На данный момент уже заключен контракт с подрядчиком. Объект планируют сдать до 10 июля 2024 года.