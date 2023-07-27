У Ленинского суда Кирова дежурят «скорая» и кинологи

При этом непохоже, что в здании провели эвакуацию. Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В Кирове к зданию Ленинского районного суда съехались спецслужбы. Об этом редакции «Комсомолки» сообщили очевидцы.

По их словам, к зданию съехались «скорые помощи», кинологи, пожарные. У самого входа дежурит сотрудник полиции с собакой. Однако чем вызвано такое столпотворение служб, неизвестно. Улицы пусты - эвакуированных не видно.

К суду съехались все спецслужбы. Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В пресс-службе УМВД России по Кировской области «Комсомолке» ответили, что в дежурную часть не поступало сообщений о подозрительных предметах.

Отметим, периодически в Кирове происходят лжеминирования. Последний такой случай был в марте 2023 года.