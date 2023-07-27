Регион вымирает: Киров - уже не полумиллионник

Всего за год в городе стало почти на 52 тысячи жителей меньше. Фото: admkirov.ru

В Кировской области насчитывается 1 миллион 138 тысяч 112 постоянных жителей. Таковы обновленные данные статистики (на 1 января 2023 года с учетом переписи 2020 года). 891 тысяча человек - городские жители, около 247 тысяч - сельские.

В Кирове постоянно проживает 496 тысяч 941 человек (более 90% - городское население). Притом, что на начало прошлого года кировчан было 548 тысяч человек.

В Чепецке - 65 тысяч, в Слободском и Вятских Полянах - около 29 тысяч.

Наименее населенный муниципалитет в регионе - Богородский округ (чуть более 3 тысяч жителей). Менее 5 тысяч человек проживает также в Арбажском округе.

Напомним, правительство Кировской области ранее приняло программу повышения рождаемости.