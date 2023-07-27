Кировчанам упростили возврат денег за несостоявшиеся автобусные поездки

Речь идет о случаях, когда поездка не была завершена по сторонним обстоятельствам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы вернуть деньги за сорванную (несостоявшуюся) поездку в общественном транспорте, кировчанам достаточно будет подать электронную заявку. Такое решение приняли депутаты городской Думы.

Речь идет о поездках, которые не были завершены (либо вовсе не состоялись) не по вине пассажира. Например, из-за поломки автобуса в пути.

Теперь для возврата денег достаточно будет подать заявку через сайт или электронную почту. Соответствующие изменения внесены в правила пользования автобусами и троллейбусами.

Напомним, до 15 сентября общественный транспорт в городе может ходить с задержками из-за раскопок на перекрестке у ЦУМа.