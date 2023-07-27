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НовостиПолитика27 июля 2023 9:13

Выборы-2023: кого и куда будут выбирать в Кировской области

67 участков в Кировской области готовят под выборы 2023 года
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
10 сентября голосовать будут несколько десятков поселений

10 сентября голосовать будут несколько десятков поселений

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировская область готовится к выборам и довыборам, назначенным на 10 сентября.

Уже определены 67 помещений под избирательные участки. До 22 августа их проверят на безопасность.

По данным правительства Кировской области, 10 августа с 8 до 20 часов пройдут следующие избирательные кампании:

- довыборы депутат Заксобрания Кировской области по Котельничскому округу № 9;

- довыборы депутатов Вятскополянской, Малмыжской, Омутнинской, Яранской районных Дум, а также Афанасьевской и Кирово-Чепецкой Дум;

- выборы депутатов Думы Подгорцевского поселения и довыборы Медянского поселения (Юрьянский район);

- выборы главы Яхреньги (Подосиновский округ);

- 2 местных референдума в Юрьянском районе и 4 - в Малмыжском.