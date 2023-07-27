Выборы-2023: кого и куда будут выбирать в Кировской области

10 сентября голосовать будут несколько десятков поселений Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировская область готовится к выборам и довыборам, назначенным на 10 сентября.

Уже определены 67 помещений под избирательные участки. До 22 августа их проверят на безопасность.

По данным правительства Кировской области, 10 августа с 8 до 20 часов пройдут следующие избирательные кампании:

- довыборы депутат Заксобрания Кировской области по Котельничскому округу № 9;

- довыборы депутатов Вятскополянской, Малмыжской, Омутнинской, Яранской районных Дум, а также Афанасьевской и Кирово-Чепецкой Дум;

- выборы депутатов Думы Подгорцевского поселения и довыборы Медянского поселения (Юрьянский район);

- выборы главы Яхреньги (Подосиновский округ);

- 2 местных референдума в Юрьянском районе и 4 - в Малмыжском.