Выборы-2023: кого и куда будут выбирать в Кировской области

10 сентября голосовать будут несколько десятков поселений
Фото: Олег ЗОЛОТО
Кировская область готовится к выборам и довыборам, назначенным на 10 сентября.
Уже определены 67 помещений под избирательные участки. До 22 августа их проверят на безопасность.
По данным правительства Кировской области, 10 августа с 8 до 20 часов пройдут следующие избирательные кампании:
- довыборы депутат Заксобрания Кировской области по Котельничскому округу № 9;
- довыборы депутатов Вятскополянской, Малмыжской, Омутнинской, Яранской районных Дум, а также Афанасьевской и Кирово-Чепецкой Дум;
- выборы депутатов Думы Подгорцевского поселения и довыборы Медянского поселения (Юрьянский район);
- выборы главы Яхреньги (Подосиновский округ);
- 2 местных референдума в Юрьянском районе и 4 - в Малмыжском.