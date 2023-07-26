Ковалева похвалила и раскритиковала Симакова

Оценивать работу новой «симаковской» администрации в некоторых сферах, по словам Елены Васильевны, рано. Фото: t.me/simakov_kirov

Глава города Кирова Ковалева рассказала, как оценивает работу сити-менеджера Симакова и его команды.

По словам Елены Васильевны, Симакову «досталось непростое хозяйство», а значит, оценивать некоторые его инициативы еще рано.

- Диалог с администрацией стал более конструктивным, - отметила Ковалева. - Вячеслав Николаевич и его заместители реагируют на предложения депутатского корпуса. Нет полного игнорирования, как при предыдущем главе администрации.

Но итогов работы новой «симаковской» администрации, по мнению Елены Ковалевой, в некоторых сферах не видно.

- Мы наработались, но результата нет - такого должно быть меньше, - считает глава города. - Мы постоянно поднимаем проблемы, которые в столь короткий срок решить невозможно.