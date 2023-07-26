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НовостиОбщество26 июля 2023 13:30

Для экоцентра в Кирове подобрали помещение площадью 347 квадратов

Проект и смета ремонта здания уже готовятся
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Задача экоцентра - объединить в одном месте все «зеленые» инициативы. Фото: vk.com/vyatkabezmusora

Задача экоцентра - объединить в одном месте все «зеленые» инициативы. Фото: vk.com/vyatkabezmusora

«Куприт» подписал с администрацией Кирова договор на аренду помещения площадью 347 квадратных метров. Его передадут местному экоцентру.

- Сейчас мы должны привести здание в надлежащее состояние, выполнить ремонт, создать пожарную и охранную сигнализацию, - цитируют представителей «Куприта» в правительстве Кировской области. - Регоператор уже начал работу по созданию проектно-сметной документации. Нам необходимо вместе собрать идеи и мнения.

Задача экоцентра - объединить в одном месте все «зеленые» инициативы, жителей Кирова, участвующих в сортировке отходов.

С прежнего места экоцентру «Вятка без мусора» пришлось выехать из-за участившихся жалоб жильцов.