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НовостиЗвезды26 июля 2023 13:18

Для пятого киносеанса под открытым небом в Кирове выбрали «Частное пионерское»

Показ назначен на четверг, 27 июля
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Кино покажут на Московской, 140. Фото: vk.com/43impuls

Кино покажут на Московской, 140. Фото: vk.com/43impuls

В четверг, 27 июля, в Кирове покажут фильм под открытым небом. Этот киносеанс станет уже пятым по счету. Проект реализуют за счет гранта от «Города добрых соседей».

Показ состоится на улице Московской, 140. Анимационная программа и пенная вечеринка начнутся в 19 часов, а сам киносеанс - в 20.30. На этот раз покажут фильм «Частное пионерское».

- Напоминаем, чтобы вы взяли с собой пледы, теплый чай, коврик для сидения, - пишут организаторы.

Еще один интерактив пятого кинопоказа - фотографии с прошлых сеансов. Их развесят на площадке по улице Московской.