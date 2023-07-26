Для пятого киносеанса под открытым небом в Кирове выбрали «Частное пионерское»

Кино покажут на Московской, 140. Фото: vk.com/43impuls

В четверг, 27 июля, в Кирове покажут фильм под открытым небом. Этот киносеанс станет уже пятым по счету. Проект реализуют за счет гранта от «Города добрых соседей».

Показ состоится на улице Московской, 140. Анимационная программа и пенная вечеринка начнутся в 19 часов, а сам киносеанс - в 20.30. На этот раз покажут фильм «Частное пионерское».

- Напоминаем, чтобы вы взяли с собой пледы, теплый чай, коврик для сидения, - пишут организаторы.

Еще один интерактив пятого кинопоказа - фотографии с прошлых сеансов. Их развесят на площадке по улице Московской.