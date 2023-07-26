В Слободском на полигоне ТБО хотят построить экопромпарк

Экопромпарк построят после возведения мусорного комплекса. Фото: правительство Кировской области

В Осинцах на полигоне ТБО планируют построить газифицированный экопромпарк. Об этом сообщили в Общественной палате Кировской области.

Напомним, вблизи от полигона в деревне Осинцы Слободского района планируется строительство комплексного объекта по утилизации ТКО. В дальнейшем рядом с ним разместят экопромпарк. При разработке проектной документации учтено также его подключение к газораспределительным сетям.

- Объекты по утилизации бытовых отходов области крайне необходимы. Появление любых промышленных парков, тем более экопромышленных, которые будут работать, не загрязняя окружающую среду, можно оценивать лишь позитивно. Региону это принесет доход и дополнительные рабочие места» - комментирует председатель комиссии по экологии и природопользованию ОПКО Тамара Ашихмина.