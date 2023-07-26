Доклад заслушали депутаты гордумы. Фото: киров.рф

Состоялось очередное заседание гордумы, на котором глава Кирова Елена Ковалева отчиталась о своей работе.

Так, она напомнила об обновлении депутатского корпуса на 80%. Выборы прошли в сентябре 2022 года. В составе гордумы есть представители бюджетной сферы, коммерческих структур, предприятий и организаций, жилищно-коммунального хозяйств, что позволяет более широко представлять интересы населения города.

Елена Ковалева также упомянула в своем отчете нормотворческую деятельность, контрольные функции Думы и вопросы, которым уделялось особое внимание: работа городского хозяйства, транспорта, учреждений социальной сферы, поддержка предпринимательства и другое. Кроме того, одной из важнейших задач депутатов остается контроль за реализацией нацпроектов.

Глава города напомнила также, что приоритет работы народных избранников - взаимодействие с избирателями. На исполнение их наказов в 2023 году выделено 6 миллионов рублей.

- Каждый из нас знает о проблемах своих избирательных округов и в своей работе опирается на мнение граждан. Решения конкретных вопросов - этого ждут от нас жители города, - отметила Елена Ковалева.

В завершение доклада глава Кирова отметила, что главная цель - улучшение повседневной жизни людей и повышение ее качества, и поблагодарила депутатов за активную работу.