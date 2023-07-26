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НовостиОбщество26 июля 2023 11:53

В Санчурском районе выявили очаг африканской чумы свиней

Проводится комплекс мероприятий для нераспространения болезни
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Охотники нашли трупы кабанов, скончавшихся от африканской чумы свиней.

Охотники нашли трупы кабанов, скончавшихся от африканской чумы свиней.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Кировской области ликвидируют выявленный очаг африканской чумы свиней. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

25 июля в деревне Аннинский Починок Санчурского округа охотники обнаружили три трупа диких кабанов. Специалисты уничтожили их и провели дезинсекцию местности. После этого взяли пробы, которые подтвердили, что животные болели африканской чумой свиней.

В радиусе 20 км от эпизоотического очага установлена угрожаемая зона, в районе работает Государственная ветеринарная служба. Минприроды региона отрабатывает охотничьи участки. Определены меры, которые предпримут в ближайшее время для нераспространения болезни.

- Уточняется численность поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах. В угрожаемой зоне в случае изъятия животных средства будут выделены из резервного фонда области, - добавили в областном правительстве.