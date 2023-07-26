В Санчурском районе выявили очаг африканской чумы свиней

Охотники нашли трупы кабанов, скончавшихся от африканской чумы свиней. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Кировской области ликвидируют выявленный очаг африканской чумы свиней. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

25 июля в деревне Аннинский Починок Санчурского округа охотники обнаружили три трупа диких кабанов. Специалисты уничтожили их и провели дезинсекцию местности. После этого взяли пробы, которые подтвердили, что животные болели африканской чумой свиней.

В радиусе 20 км от эпизоотического очага установлена угрожаемая зона, в районе работает Государственная ветеринарная служба. Минприроды региона отрабатывает охотничьи участки. Определены меры, которые предпримут в ближайшее время для нераспространения болезни.

- Уточняется численность поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах. В угрожаемой зоне в случае изъятия животных средства будут выделены из резервного фонда области, - добавили в областном правительстве.