Кировчане из-за раскопок не смогут заехать на парковку у ЗАГСа

Ремонтные работы займут более месяца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчане не смогут заехать на парковку у ЗАГСа. Подробности сообщили в горадминистрации.

В «Т Плюс» рассказали, что на теплосетях, расположенных под парковкой у ЗАГСа на Карла Маркса, 23, пройдут ремонтные работы. Они запланированы на период с 27 июля по 15 сентября. В связи с этим подъезд свадебных кортежей будет затруднен.

- Чтобы избежать неприятных ситуаций, просим планировать размещение ваших автомобилей заранее, - добавили в мэрии.

Ранее мы также сообщали об ограничениях движения на улицах Свободы и Казанской. На участках устраняют утечки на коммуникациях, расположенных под проезжими частями.