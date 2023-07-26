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НовостиОбщество26 июля 2023 11:41

Кировчане из-за раскопок не смогут заехать на парковку у ЗАГСа

На теплосетях под участком пройдет ремонт коммуникаций
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ремонтные работы займут более месяца.

Ремонтные работы займут более месяца.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчане не смогут заехать на парковку у ЗАГСа. Подробности сообщили в горадминистрации.

В «Т Плюс» рассказали, что на теплосетях, расположенных под парковкой у ЗАГСа на Карла Маркса, 23, пройдут ремонтные работы. Они запланированы на период с 27 июля по 15 сентября. В связи с этим подъезд свадебных кортежей будет затруднен.

- Чтобы избежать неприятных ситуаций, просим планировать размещение ваших автомобилей заранее, - добавили в мэрии.

Ранее мы также сообщали об ограничениях движения на улицах Свободы и Казанской. На участках устраняют утечки на коммуникациях, расположенных под проезжими частями.