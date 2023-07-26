«Может направляться в Екатеринбург»: на железнодорожном вокзале Кирова пропал мужчина

В последний раз мужчину видели неделю назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Добровольцы разыскивают мужчину, пропавшего без вести 19 июля. В последний раз Андрея Пашина видели 19 июля на железнодорожном вокзале в Кирове. С тех пор информации о его местонахождении нет. Известно, что он может направляться в Екатеринбург.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Андрею 50 лет, рост 178 см, плотного телосложения, у него седые волосы и голубые глаза. На момент пропажи мужчина был одет в черную ветровку с голубыми рукавами, черный спортивный костюм и синие кроссовки. С собой у него была черная спортивная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.