В Кирове направили в суд уголовное дело о резонансном ДТП с автобусом

В результате аварии пострадали почти 30 человек. Фото: ГИБДД Кировской области

Кировская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о резонансном ДТП с автобусом. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП произошло 27 апреля 2023 года на улице Производственной. Пассажирский автобус на высокой скорости врезался в столб. В результате пострадали почти 30 человек, некоторые оказались в реанимации. Причиной аварии стало то, что водитель неверно выбрал скоростной режим, а после потерял контроль над ситуацией. Сам он говорит, что отвлекся перед столкновением.

- Вину в содеянном автомобилист признал полностью. После вручения мужчине копии утвержденного прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу, - заявили в областной прокуратуре.