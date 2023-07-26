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НовостиОбщество26 июля 2023 8:05

Кировчане смогут увидеть пик звездопада Южные дельта-Аквариды

Он приходится в ночь с 28 на 29 июля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Для наблюдений понадобятся темное небо и открытый горизонт.

Для наблюдений понадобятся темное небо и открытый горизонт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На текущей неделе ожидается пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Подробности сообщили в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Этот ежегодный звездопад проходит в период с 12 июля по 18 августа. Пик его активности приходится в ночь с 28 на 29 июля, когда можно увидеть до 25 метеоров в час. В текущем году складываются благоприятные условия для наблюдений: Луна зайдет за горизонт после 22.30 и не засветит небо.

Кировчанам советуют смотреть на звездопад во второй половине ночи, с 23.00 до 01.00, в юго-восточном направлении. Бинокль или телескоп не понадобятся - метеоры будут видны невооруженным глазом. Для наблюдения нужны темное небо и открытый горизонт.