26 июля десятки кировчан останутся без воды

Многие кировчане останутся без воды на целый день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 июля кировчане останутся без воды. Об отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Как сообщает компания, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на сетях. Параметры подачи воды изменят по следующим адресам:

Октябрьский район, Ганино с 09.30 до 19.00

- переулок Майский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

- Мира 3, 5, 7, 9, 1/6, 1/8, 1/5, 1/3, ½, 1/1, 2, 2А, 2Б, 2В.

Первомайский район с 09.00 до 22.00

- Заповедная, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 10;

- Ольховый проезд, 5, 7, 9.

Октябрьский район с 09.30 до 18.00

- Ленинградская,10 Г.

Первомайский район с 09.00 до 18.00 (по запросу сторонних организаций)

- Заводская, 16, 41, 47Б, 47, 51, 51А/2, 51А.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.