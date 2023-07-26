Лыжную базу в Кирове, на Некрасова, начали капитально ремонтировать

Подрядчик обновит фасад, два крыльца, отделку внутренних помещений и вентиляцию. Фото: киров.рф

На улице Некрасова, 36 начали капремонт здания лыжной базы (который был обещан еще на 2022-й - ред.). Ранее оно было передано СШОР № 3. Как только работы завершат, здесь возобновят тренировки 200 спортсменов.

Завершен демонтаж, вскрыты полы, очищены стены, сделана перепланировка. Подрядчик поставил новые окна, начал обновлять фасад, включая два крыльца. Срок завершения работ - 1 декабря, но пока бригады ремонтируют быстрее графика.

Суммарная стоимость работ - 22 миллиона рублей, - уточняют в администрации Кирова. На базе появятся новые душевые и туалеты, также будет отремонтирована вентиляция. Тренажерный зал, раздевалки, кабинет обслуживания тоже обновят.

Напомним, в Лянгасове и парке ЛПК будут строить «умные» спортплощадки.