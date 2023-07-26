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НовостиОбщество26 июля 2023 7:20

Разработан план снижения выбросов с заводов в Кирове

Два предприятия уже постепенно модернизуют свои цеха
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Пахнуть будет меньше?

Пахнуть будет меньше?

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С апреля 2023 года мобильная эколаборатория проверила 1 495 проб воздуха, сделанных в разных уголках Кирова. Показатели зашкаливали «всего» по двум из них, обе сделаны в Ганине, - сообщают в правительстве Кировской области.

Министерство охраны окружающей среды вместе с надзорными органами разработало план борьбы с «ароматами» в городе. Он предусматривает частичную модернизацию предприятий и изменение технологий переработки отходов на них.

Предприятия уже работают по согласованным планам. «Дороничи» начали внедрять систему анаэробного сбраживания отходов животноводства. БХЗ с 6 июля закрыт на плановый ремонт. Сейчас жалоб на запахи от жителей города, по заверению правительства, стало меньше.