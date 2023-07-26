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НовостиОбщество26 июля 2023 6:40

Дорогу в Чепецке ремонтируют по ночам

Подрядчик уже уложил покрытие из смеси ЩМА-16
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Срок сдачи двух объектов - 30 сентября. Фото: kirovreg.ru

Срок сдачи двух объектов - 30 сентября. Фото: kirovreg.ru

«Вятавтодор» ремонтирует дорогу от ВПЧ-1 до поста № 2 в Кирово-Чепецке. Участок протяженностью 2,3 километра расположен в промышленной зоне.

Дорога востребована у городских предприятий, поэтому здесь работают 10 спецмашин и 7 самосвалов, - заявляют в правительстве Кировской области. Покрытие из асфальтобетонной смеси ЩМА-16 уже уложено. Сейчас ремонт продолжают по ночам, чтобы не создавать неудобства для водителей.

Параллельно подрядчик ремонтирует участок улицы 60 лет Октября.

Завершить эти ремонты должны до 30 сентября.