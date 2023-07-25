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НовостиПроисшествия25 июля 2023 14:58

Убил 22 года назад и до сих пор не сел. Следователи снова придут к кировчанину

Бастрыкин поручил возобновить следствие по убийству девочки из Кирова в 2001 году
Петр МАКСИМОВ
Александр Иванович поручил отменить решение о прекращении уголовного дела

Александр Иванович поручил отменить решение о прекращении уголовного дела

Фото: СУ СК России

Председатель СК РФ Бастрыкин провел совещание по расследованиям прошлых лет. Одним из них занимались кировские следователи.

В 2001 году была убита девочка из Кировской области. Уголовное дело возбудили тогда же, но раскрыли лишь в 2022 году. Причастным оказался местный житель, он заверял, что это было «причинение смерти по неосторожности». Следствие же усматривало в его действиях более тяжкий состав. Однако прокуратура не поддержала эту позицию.

- Следствие было вынуждено квалифицировать действия фигуранта по меняя тяжкой статье о причинении смерти по неосторожности, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Защитник и обвиняемый заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по истечению срока давности, которое было удовлетворено.

Однако глава СК поручил отменить это решение и возобновить предварительное следствие. Содействовать кировским следователям будет главное управление криминалистики и судебно-экспертный центр СК России.